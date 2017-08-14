Футболист сборной Украины перешел в клуб турецкой Суперлиги

Бывший игрок "Шахтера" и вице-капитан сборной Украины Александр Кучер подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги "Кайсериспором". Срок соглашения — один год. Об этом сообщает zbirna.com.

По данным СМИ, завтра бывший футболист "Шахтера" вылетит в Турцию.

Напомним, в конце мая стало известно, что 34-летний Александр Кучер покидает "Шахтер" после того, как у него закончился контракт с горняками. Тем не менее, защитник вызывался в сборную Украины на июньские матчи "сине-желтых".