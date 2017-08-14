В Мариуполе сыгран самый посещаемый матч 5-го тура Премьер-лиги

Поединок между командами "Мариуполь" и "Карпаты" стал самым посещаемым матчем в 5-м туре УПЛ.

Встреча собрала 9 120 зрителей. Это рекорд клуба за последние три сезона. Домашняя игра «Динамо» собрала меньше зрителей на столичном "Олимпийском" - 7 461, сообщает Трибуна.

Читайте также"Динамо" требует гарантий безопасности для поездки в Мариуполь (видео)Особенностью минувшего тура стало то, что половина матчей состоялись в Киеве. Помимо домашней игры "Динамо", в столице принимали своих соперников донецкий "Олимпик" и "Сталь" (Каменское). Обе встречи оказались в самом низу рейтинга посещаемости, собрав всего 2 050 человек на двоих.

В рейтинге клубов с самой большой домашней посещаемостью в нынешнем сезоне на первом месте - "Шахтер" (11 655 зрителей в среднем за игру), на втором месте - "Мариуполь" (8 790). Замыкает тройку "Динамо" (7 475).