Роналду в матче с "Барсой" забил гол, показал стриптиз и потолкался с судьей (видео)

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может получить длительную дисквалификацию за толчок главного арбитра матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" Рикардо Де Бургоса Пабло Бенгоечеа.

Рефери написал в протоколе, что португалец толкнул его после того, как получил красную карточку.

По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей, сообщает "ТСН Проспорт".

Первую желтую карточку в матче португалец получил за то, что снял футболку во время празднования гола. А потом – за симуляцию.

В "Реале" уже заявили, что обжалуют удаление Роналду.

Напомним, вчера вечером "Реал" победил "Барселону" на ее поле со счетом 3:1. Ответный матч - 16 августа.