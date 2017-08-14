Роналду в матче с "Барсой" забил гол, показал стриптиз и потолкался с судьей (видео)
Нападающему грозит дисквалификация.
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может получить длительную дисквалификацию за толчок главного арбитра матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" Рикардо Де Бургоса Пабло Бенгоечеа.
Рефери написал в протоколе, что португалец толкнул его после того, как получил красную карточку.
По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей, сообщает "ТСН Проспорт".
Первую желтую карточку в матче португалец получил за то, что снял футболку во время празднования гола. А потом – за симуляцию.
В "Реале" уже заявили, что обжалуют удаление Роналду.
Напомним, вчера вечером "Реал" победил "Барселону" на ее поле со счетом 3:1. Ответный матч - 16 августа.