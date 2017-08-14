"Реал" не оставил шансов "Барселоне" на ее поле, выиграв первый матч Суперкубка Испании

На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне состоялся первый матч за Суперкубок Испании 2017 года.

Каталонская "Барселона" уступила чемпиону прошлого сезона мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.

Первый тайм завершился без голов, хотя отличиться могли обе команды. Так, Суарес упустил момент в самом начале поединка, а на коварный удар Бэйла блестяще среагировал вратарь каталонцев тер Штеген.

После перерыва атакующая мощь все же взяла свое. "Реал" открыл счет на 49-й минуте после ошибки Пике, который срезал мяч в свои ворота.

После серии упущенных моментов "Барса" все же сравняла счет на 77-й минуте после неоднозначного пенальти. Месси забил с "точки". 1:1.

Уже через три минуты - ответ Криштиану Роналду, который снова вывел Мадрид вперед.

На 82-й минуте Роналду за второе предупреждение (симуляция) оставил свою команду в меньшинстве. Однако гости не только отстояли победу, но и развили успех. На 90-й минуте Асенсио завершил контратаку "Реала" голом. 1:3.

Ответный поединок на поле "Реала" состоится 17 августа.