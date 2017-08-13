"Олимпик" обыграл "Черноморец" и ворвался на третью позицию в Премьер-лиге

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся матч 5-го тура Премьер-лиги. Донецкий "Олимпик" минимально обыграл одесский "Черноморец" со счетом 1:0.

В первом тайме команды обменялись опасными моментами. Одессит Машнин не использовал выход один на один с голкипером хозяев, вскоре неточным ударом ответил и полузащитник "Олимпика" Моха.

Впрочем, тот же Моха в начале второго тайма стал героем, завершив красивую многоходовку в исполнении партнеров ударом в угол.

Счет 1:0 продержался до финального свистка.

"Олимпик" благодаря этой победе набрал 11 очков и поднялся на третье место, опережая "Ворсклу" и "Мариуполь". Донецкий клуб остается единственной командой чемпионата, которая не пропускала голов.

"Черноморец" же пока не одержал ни одной победы в сезоне, сыграв лишь один раз вничью в пяти турах.