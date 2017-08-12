"Шахтер" выиграл у "Александрии" в центральном матче дня УПЛ

В Александрии завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала донецкий "Шахтер" и уступила сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:2.

Хозяева активее начали матч и ближе к концовке первого тайм а открыли счет. На 38-й минуте гол забил Евгений Банада. После навеса с углового Банада пробил головой, и мяч от перекладины влетел в ворота. Впрочем, уже через 3 минуты Фред восстановил равновесие. На 41-й минуте Бернард со штрафного покатил мяч в штрафную, защитники выбили мяч прямо на Фреда, который классным ударом отправил мяч в девятку - 1:1.

Решающий эпизод матча произошел на 60-й минуте. Бернард после рывка левым флангом навесил во вратарскую и Феррейра головой вколотил мяч в ворота.

Таким образом, "Шахтер" набрал 12 очков и вернулся на 2-е место в турнирной таблице, отставая на 1 балл от киевского "Динамо". У "Александрии", как и ранее, 3 очка и 10-е место в УПЛ.