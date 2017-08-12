"Сталь" проиграла "Ворскле" в матче Премьер-лиги
19:17, 12 августа 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:1.
Даллку забил победный гол в матче со "Сталью" / dynamo.kiev.ua
В Днепре завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала "Ворсклу" из Полтавы и проиграла, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 0:1.
В упорной и приблизительной равной игре двух команд судьбу матча решил эпизод в самой концовке игры.
В добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Ардин Даллку перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Шарпаром, чуть левее центра вышел один на один с вратарем, и, войдя в штрафную, отправил мяч в дальний угол.
Таким образом, "Ворскла" набрала 10 очков и вышла на 2-е место в текущей турнирной таблице. У "Стали", как и раньше, 6 баллов и 6-е место в УПЛ.
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