"Сталь" проиграла "Ворскле" в матче Премьер-лиги

В Днепре завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала "Ворсклу" из Полтавы и проиграла, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

В упорной и приблизительной равной игре двух команд судьбу матча решил эпизод в самой концовке игры.

В добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Ардин Даллку перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Шарпаром, чуть левее центра вышел один на один с вратарем, и, войдя в штрафную, отправил мяч в дальний угол.

Таким образом, "Ворскла" набрала 10 очков и вышла на 2-е место в текущей турнирной таблице. У "Стали", как и раньше, 6 баллов и 6-е место в УПЛ.