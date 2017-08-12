"Заря" обыграла "Верес" в гостевом матче Премьер-лиги
18:58, 12 августа 2017Футбол
372
Игра завершилась со счетом 0:1.
Калитвинцев забил победный гол "Зари" в матче с "Вересом" / campeones.ua
Во Львове завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимал луганскую "Зарю" и проиграл, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 0:1.
На протяжении всей игры "Заря" имела весомое игровое и территориальное преимущество, а завязка наступила на 76-й минуте. Сухоцкий слева ворвался в штрафную "Вереса" и сделал прострел, где после рикошета мяч отскочил к Владиславу Калитвинцеву, который практически расстрелял ворота.
Таким образом, "Заря" набрала 5 очков, переместилась в середину турнирной таблицы но, по-прежнему, отстает на 1 балл от "Вереса" (6).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter