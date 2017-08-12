"Заря" обыграла "Верес" в гостевом матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимал луганскую "Зарю" и проиграл, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

На протяжении всей игры "Заря" имела весомое игровое и территориальное преимущество, а завязка наступила на 76-й минуте. Сухоцкий слева ворвался в штрафную "Вереса" и сделал прострел, где после рикошета мяч отскочил к Владиславу Калитвинцеву, который практически расстрелял ворота.

Таким образом, "Заря" набрала 5 очков, переместилась в середину турнирной таблицы но, по-прежнему, отстает на 1 балл от "Вереса" (6).