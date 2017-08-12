Домагой Вида попрощался с киевским "Динамо"

Хорватский легионер киевского "Динамо" Домагой Вида опубликовал прощальное фото с командой на своей странице в Instagram.

Игрок никак не подписал фото, но изображение не оставляет сомнений в намерениях хорвата.

К тому же, накануне Вида даже не попал в заявку на матч украинской Премьер-лиги против "Зірки" из Кропивницкого, просидев весь матч на трибунах НСК "Олимпийский". А уже после игры, на традиционной пресс-конференции главный тренер киевлян Александр Хацкевич заметил: "Вида получил некоторый отдых. Игрок получил предложение от клуба и ведет переговоры". Что это за клуб тренер киевлян не уточнил.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно что основным претендентом на Виду является турецкий "Бешикташ" из Стамбула.

Вида перешел в "Динамо" в зимнее межсезонье 2012/13, подписав контракт с командой 2 января 2013 года. За четыре с половиной года игрок провел в команде ровно 100 официальных матчей, в которых забил 8 голов.