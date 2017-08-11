Киевское "Динамо" разгромило "Зірку" в стартовом матче тура Премьер-лиги (видео)

На столичном НСК "Олимпийский" завершилась стартовая игра 5-го тура чемпионата краины по футболу среди команд Премьер-лиги, в которой киевское "Динамо" обыграло "Зірку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:0.

Киевляне имели подавляющее игровое и территориальное преимущество на протяжении всей игры, но реализовать его сумели только во втором тайме.

Счет на 48-й минуте открыл Демьерси Мбокани. Атаку киевлян начал Буяльский, который сделал заброс в штрафную гостей. Там мяч подхватил Гармаш, сбросил и Мбокани головой перебросил выбежавшего навстречу голкипера.

На 76-й минуте Гонсалес справа вошел в штрафную и Пепе ударил по ноге полузащитника Динамо - пенальти. Андрей Ярмоленко развел мяч и голкипера по разным углам - 2:0.

А спустя всего 3 минуты, на 79-й, Мбокани зацепился за мяч в штрафной "Зіркі", отпасовал на Гармаша, а тот навесил точно на голову Ярмоленко, который пробил в дальний угол - дубль капитана киевлян - 3:0.

Таким образом, "Динамо" сохраняет первое место в турнирной таблице в борьбе с донецким "Шахтером" вне зависимости от результата завтрашней игры горняков с"Александрией" - 13 баллов против 9. У "Зіркі" осталось 2 очка в таблице УПЛ.