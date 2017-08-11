Родители воспитанников ДЮСШ "Динамо" (Киев) просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе

Родственники детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев) обратились к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой не допустить проведения матча чемпионата Украины по футболу в Мариуполе (Донецкая обл.) и перенести игры на более безопасные поля, говорится в письме, копия которого поступила в редакцию УНИАН.

"Нам известно, что государственные правоохранительные органы не рекомендуют проводить матчи в опасных местах, среди которых сегодня и Мариуполь. Мы считаем, что какие-либо вопросы безопасности детей, тренеров и команды не могут быть дискуссионными. Футбольные чиновники должны перенести матчи на более безопасные поля, они обязаны заботиться о том, чтобы соревнования проходили в условиях максимальной безопасности для футболистов, тренеров и болельщиков", - говорится в открытом письме родителей детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев).

Родители просят руководство государства повлиять на руководителей украинского футбола и перенести матчи из Мариуполя и "не поддавать юных футболистов каким-либо угрозам, которые, к сожалению, существуют в Мариуполе и на пути к нему".

Открытое письмо руководству государства подписали девять человек.

19 августа в Мариуполе должен состояться матч третьего тура чемпионата Украины среди юношеских команд: "Мариуполь U-19" – "Динамо U-19"; 25 августа – сыграют молодежные команды "Мариуполь U-21" – "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов ФК, а 26 августа - основные команды.

Как сообщал УНИАН, 23 июля ФК "Динамо" (Киев) на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов Украины на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности, между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа.

24 июля ФК "Динамо" обратилось к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" – "Динамо" на нейтральное поле. При этом ранее, в июне президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что у украинских клубов нет оснований для отказа приезжать на матчи чемпионата Украины в Мариуполь. В частности, он указывал, что местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии.