Мемориал Банникова среди юношеских сборных пройдет в середине августа

XiV Международный турнир по футболу памяти первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова состоится на четырех аренах Киевской области с 16 по 20 августа, сообщает Федерация футбола Украины.

В турнире примут участие юношеские команды (U-17) Украины, Эстонии, Грузии, Беларуси (Группа А), Словении, Словакии Израиля и Литвы (Группа В).

Соревнования будут проходит на стадионах "Юбилейный" (Буча), МСК им. Мельника (Обухов), "Колос" (Борисполь), "Княжа Арена" (Счастливое).

16, 17 и 19 августа состоятся мтачи группового этапа, 20-го - финалы. Победители групп разыграют первое место, вторые команды оспорят "бронзу", третьи - 5-6 места, аутсайдеры групп - 7-8 места.

Начало всех матчей в 17.00.

Онлайн-трансляции всех матчей сборной Украины будут доступны на You-tube канале ФФУ.

Также сегодня стал известен состав сборной Украины на турнир:

Вратари: Кирилл Самойленко (РВУФК Киев), Анатолий Трубин ( "Шахтер", Донецк)

Защитники: Егор Пинчук, Кристьян Биловар, Николай Ярош (все - "Динамо", Киев), Роман Якуба, Сергей Снисар, Алан Аусси (все - «Шахтер» Донецк), Артем Данилюк (УФК «Карпаты», Львов)

Полузащитники: Денис Подручный ( «Смена-Оболонь», Киев), Константин Гуров, Ярослав Надольский, Даниил Хондак, Роман Бодня (все - "Динамо" Киев), Михаил Мудрик, Станислав Библик (оба - «Шахтер», Донецк), Иван Желизко ( «Карпаты» Львов)

Нападающие: Максим Завгородний, Артем Шулянський, Иван Дероган (все - "Динамо", Киев), Даниил сикан (УФК «Карпаты», Львов), Виталий Варяник (ДЮСШ «Металлург», Запорожье)

Главный тренер - Олег Кузнецов.