Европейские футбольные топ-чемпионаты: чего ожидать от нового сезона

Футбольный сезон 2016/17 был едва ли не самым сенсационным в истории футбола: сначала рекордный трансфер Погба в «Ман Юнайтед», затем невероятный камбэк «Барселоны» в ¼ финала Лиги Чемпионов против ПСЖ и, напоследок, вторая подряд победа «Реала» в самом престижном клубном турнире Европы. Кроме этого, в каждом из топ-чемпионатов были свои значимые события, наиболее резонансными из которых стали выступления лучших тренеров в АПЛ (провал Гвардиолы и феноменальный дебют Конте), победа «сливочных» в Ла Лиге и блестящие выступления «Лейпцига» и «Хоффенхайма» в Германии.

Станет ли грядущий сезон настолько же захватывающим, как и предыдущий, сможем узнать лишь через время, но уже сейчас можно предположить, чем заинтересует болельщиков новый футбольный год в лучших чемпионатах.

Англия

Главная интрига – где окажется «МЮ»

«Красные дьяволы» под руководством Моуриньо этим летом уже успели наделать шороху на трансферном рынке, совершив покупок, в общей сложности, на 150 млн евро. Ключевыми фигурами этой эпопеи стали, разумеется, Ромелу Лукаку, перешедший из «Эвертона» и Неманья Матич, который снова воссоединился с португальским наставником.

В прошлом сезоне Особенному едва ли удавалось что-то создавать в чемпионате – и на то было несколько причин: во-первых, довольно сложно конкурировать с Конте, Гвардиолой, Клоппом, Почеттино и другими опытными коучами, собранными в рамках одного турнира, во-вторых, игра «МЮ» была довольно смазанной из-за отсутствия на ключевых позициях игроков, способных обеспечить надежную оборону и не оставить шансов сопернику в атаке. В силу отсутствия необходимых исполнителей, дорогущему Погба приходилось отрабатывать и в защите, и в нападении, что не позволило болельщикам дать объективную оценку целесообразности возвращения Поля домой, а бедолага Руни вообще иногда выполнял роль хавбэка. Но теперь у Моуриньо есть Матич и Эррера, которые будут бетонировать центр поля, что позволит Погба действовать ближе к воротам соперника, как это было в «Ювентусе», а Лукаку обеспечит команде необходимую реализацию моментов.

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Кроме того, «Ман Юнайтед» будет выступать и в Лиге Чемпионов. Пока не понятно, чего ожидать от команды португальца, но, скорее всего, тренер сделает ставку на евро турнир, как это было в прошлом сезоне. На победу команды в соревновании вряд ли кто-то будет ставить, но букмекеры ожидают, что при лучшем раскладе «красные дьяволы» могут дойти до полуфинала, где встретятся с более сильным соперником.

Чуть менее в АПЛ интригует будущий сезон «Сити»: Гвардиола в своем стиле скупает игроков по завышенным ценам, не жалея деньги шейхов. В прошлом футбольном году Джон Стоунз, купленный за 40 млн евро, принес фанатам лишь разочарование, но в это трансферное окно руководство клуба побило свой же рекорд и приобрело из «Тоттенхэма» Кайла Уокера за 50 миллионов. Кроме того, в клуб перешел Данило, Бернарду Сильва и Менди, а Ихеаначо был куплен «Лестером» за 27 миллионов.

«В Англии люди обращают внимание на потраченные суммы и «Сити» потратил действительно много. Все купленные игроки отлично подходят клубу и, если Пеп не сможет показать достойный уровень, у него не будет оправданий. Этот сезон для него пан или пропал. Если «горожане» не выиграют АПЛ, у фанатов будет много вопросов» - говорит корреспондент клуба – Сэм Ли – в интервью интернет-порталу Goal.com.

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В целом, Английская Премьер-лига знаменита своей непредсказуемостью и в этот раз также тяжело спрогнозировать будущего чемпиона. Команды из Манчестера настроены крайне решительно, «Челси», будучи действующим победителем первенства, желает защитить свой титул, Клопп жаждет, наконец, выиграть хоть что-нибудь на туманном Альбионе, а для Арсена Венгера в случае, если его «Арсенал» не заслужит путевку в Лигу Чемпионов, сезон 2017/18 может стать последним у руля «канониров». К слову, именно лондонский клуб будет открывать новый сезон АПЛ в матче с «Лестером», который состоится уже 11 августа.

Испания

Главная интрига – «Барселона» без Неймара

В Ла Лиге ситуация складывается совершенно неоднозначная – «Барселона» отпускает своего джокера за сумасшедшие деньги во Францию, но сама пока не решается на громкие покупки. Стоит отметить, что Неймар в прошлом сезоне был ключевым игроком команды, а трио MSN смог остановить лишь туринский «Ювентус». Сейчас у каталонского гранда есть два варианта замены ушедшего бразильца: Дембеле и Кутиньо. В некоторых СМИ есть информация о том, что руководство команды уже договорилось о переходе игрока «Ливерпуля» в стан «блау-гранос» и официальная презентация ожидает нас в конце этой недели, однако Юрген Клопп уверяет, что его главная звезда останется в Англии и не будет продана даже за 100 миллионов. Что ж, посмотрим, кому можно верить, ведь 12 августа каталонцам придется сыграть в матче за Суперкубок Испании с «Реалом» и совершенно очевидно, что «Барселоне» сейчас необходимо усиление.

Стоит напомнить, что этим летом каталонский клуб возглавил Эрнесто Вальверде, раннее работавший в «Атлетике». Во время предсезонной подготовки «Барса» практически не знала себе равных, выиграв трофей Международного Кубка чемпионов, а тройка нападающих проходила сквозь защиту соперников, будто нож сквозь масло, чего стоит только матч с тем же «Реалом», завершившийся в пользу каталонцев (3-2). Но способен ли испанский специалист выстроить новую, более сильную команду без Неймара? «Барселона будет вести кампанию на трансферном рынке до его закрытия. Команда может немного пострадать из-за изменений, но у меня есть хорошие игроки и я сосредоточен на этом» - заявил Вальверде на одной из пресс-конференций.

В прессе встречаются совершенно разные мысли по поводу перехода бразильца в «ПСЖ»: одни оправдывают его действия, ссылаясь на то, что в тени Месси Неймар не смог бы достичь своего пика, другие, напротив, критикуют: «Есть только одно направление, куда можно двигаться из «Барселоны», и это назад» - такой комментарий выложил у себя в Твиттере Гари Линекер; «Неймар может играть в любом клубе мира: и в «ПСЖ», и в «Барсе», и в «Сити»… Вопрос в приоритетах. Чего он хочет? Больше денег или больше титулов?» - прокомментировал уход бывшего одноклубника Пике. В связи с уходом главного героя трансферной одиссеи в СМИ активно начали появляться слухи о возможном переходе в «Барселону» Эдена Азара, но Антонио Конте точно не отпустит своего ключевого игрока.

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У «Реала» в плане трансформации состава все намного спокойнее: руководство лишь приобрело нескольких молодых игроков на замену основным и приняло решение о продаже Мораты и аренде Хамеса. Теперь скамейка «сливочных» не выглядит такой устрашающей, как раннее, но юный Асенсио и Васкес уже смогли доказать, что не зря носят футболку с эмблемой «Реала» и могут изменить ход поединка в свою пользу.

В товарищеских встречах подопечные Зидана показали довольно невыразительный футбол, не сумев выиграть ни одного матча в основное время, однако в первом официальном поединке за Суперкубок Европы обыграли «МЮ», однако все же стоит признать, что лучший клуб Европы пока далек от своей идеальной формы.

Это лето запомнится фанатам «Реала» достаточно волнительным из-за уймы слухов по поводу ухода Роналду. Режим тишины от португальской звезды, а также дело о возможном уклонении от уплаты налогов, казалось, должны были окончательно убедить поклонников «Королевского» клуба в уверенности Криштиану по поводу смены прописки. Однако пока что никто не спешит делать предложений о покупке, а президент «Реала», Флорентино Перес, дает недвусмысленные комментарии по поводу ухода главной звезды: «Даже если бы нам предложили гору золота, весом с самого Роналду, он бы не был продан».

В этом сезоне Зидан попытается заполучить все возможные трофеи как в Испании, так и в Евро турнирах. Станет ли обновленная «Барселона» камнем преткновения на пути к достижению результатов, можно будет понять уже в матчах за Суперкубок Испании 12 и 15 августа, а внутренний чемпионат стартует через три дня после этого – 18 августа.

Италия

Главная интрига – помогут ли новые деньги «Милану»

Как известно, в прошлом году легендарный «Милан» был продан новым хозяевам, после чего существенно преобразился. Сильва, Конти, Бонуччи – только малая часть новичков команды. Всего руководство потратило на трансферы около 210 млн евро. Разумеется, «россонери» поборются за чемпионство, хотя в успех трансферного монстра мало кто верит: «Я не представляю, как можно выиграть скудетто с таким количеством новичков. Сейчас нашим главным соперником я считаю «Наполи», у них хорошая команда и сыгранный состав» - приводит слова защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сайт Calciomercato.com.

В этом сезоне «Милан» ограничится лишь Лигой Европы, в которую может попасть путем квалификационных раундов. Тем не менее, уже на данном этапе команда Монтеллы у букмекеров является одним из главных фаворитов на трофей.

Предсезонную подготовку итальянский клуб проводил в Китае, где, имея не дюжую поддержку, сыграл с несколькими топ-командами Европы. Наиболее запоминающимся выдался матч против мюнхенской «Баварии», в котором «Милан» одержал разгромную победу – 4:0.

На данный момент в Серии А главным фаворитом является «Ювентус», на второе место букмекеры ставят «Наполи», за ним – «Рома». В успех миланского клуба эксперты верят не охотно, отдавая подопечным Монтеллы лишь четвертое место. Вполне вероятно, что «дьяволы» сумеют разочаровать поклонников туринского клуба и в конце сезона займут первую позицию в турнирной таблице. Дебютный матч в новом футбольном году «Милан» проведет на выезде против «Кротоне» 20 августа, а открытие чемпионата состоится на день раньше – 19 августа.

Германия

Главная интрига – повторят ли свой успех «Хоффенхайм» и «Лейпциг».

В прошлом году «Баварии» пришлось немного попотеть в борьбе за первое место в Бундеслиге. Примечательно то, что главным соперником «баварской машины» была не «Боруссия Д», а практически никому незнакомый «Лейпциг». Сказка английского «Лестера», которая захватила на какое-то время весь мир, кажется, перенеслась в Германию.

У «Лейпцига» весьма впечатляющая история, с которой мало кто знаком. Команда была основана лишь в 2009 году, но быстро продвигалась по внутренним чемпионатам. Так, в сезоне 2012/13 «быки» выиграли четвертую по силе лигу, чем заработали себе повышение, и в каждом следующем году непременно занимали второе место сначала в Третьей Бундеслиге, потом во Второй и, в конце концов, вошли в число сильнейших клубов своей страны, где завоевали путевку в Лигу Чемпионов. Пока непонятно, как в новом сезоне поведет себя дебютант престижного турнира, но эксперты единогласно пророчат «Лейпцигу» судьбу бывших чемпионов Англии, то есть заметное понижение уровня игры.

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Есть несколько существенных различий между неожиданно выстрелившим немецким клубом и «Лестером». Самое главное из них заключается в том, что новичок ЛЧ не спешит расставаться со своими ведущими игроками даже за колоссальные суммы. Так, например, «Ливерпуль» предлагал за полузащитника Наби Кейта сперва 60, а позже 65 млн евро, но оба раза получил отказ. Вспомним, как из стана экс-чемпиона Англии сразу после победного сезона в «Челси» был продан Канте и как в связи с этим упал уровень игры «лис».

Еще одним сюрпризом для любителей немецкого футбола стали матчи «Хоффенхайма». Эта команда считается одной из самых старых в Германии, основанная еще в 1899 году в деревне с населением всего 3000 человек, от чего получила прозвище «деревенские». Долгое время клуб выступал в низших дивизионах страны, пока в начале девяностых не получил спонсорство от миллиардера Дитмара Хоппа, который в юности сам играл за «Хоффенхайм». После этого «синие» начали занимать призовые места в лигах, где принимали участие, и по окончанию сезона 2007/08 добрались до Бундеслиги. Однако впервые клуб громко о себе заявил еще в 2004 году, когда принял участие в ¼ финала кубка страны.

«Хоффенхайм» тренирует молодой Юлиан Нагельсманн, который в новом сезоне станет самым молодым тренером в истории Лиги Чемпионов (сейчас ему всего 30 лет). Ожидается, что клуб вряд ли сможет выйти из группы, а во внутреннем чемпионате окажется в середине турнирной таблицы. Однако руководство настроено серьезно и ожидает, что их команда проведет не менее мощный сезон, чем предыдущий.

Первый тур Бундеслиги пройдет 18 августа, где действующий чемпион сыграет с «Леверкузеном». Таким образом, любители футбола смогут наблюдать за ярким и красочным футболом в каждом из топ-чемпионатов, делая свои прогнозы и ставки, следя за новичками и наслаждаясь игрой грандов.

Глеб Ткач