Игроки одесского "Черноморца" встретились с "автомотофанами" на клубной базе

На учебно-тренировочной базе «Черноморец» в поселке Совиньон под Одессой перед вечерней тренировкой команда встретилась с представителями объединения болельщиков «Автомотофаны», сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Черноморец".

Это объединение на днях отметило 5-летие с момента своего создания. Преданные поклонники «моряков» поддерживают игроков в любых ситуациях, дома и на выезде. В частности, они известны тем, что регулярно устраивают впечатляющие автопробеги по улицам Одессы в день матчей на стадионе «Черноморец».

Болельщики вдоволь пообщались с футболистами и тренерами, подарили команде праздничный торт, пожелали ярких и успешных поединков и, конечно же, сделали множество фотографий. А совсем юные автомотофаны от души порезвились на изумрудном газоне тренировочной базы и даже получили возможность побывать за рулем клубного автобуса.

Как сообщал УНИАН, в ближайшем туре украинской футбольной Премьер-лиги "Черноморец" сыграет в Киеве гостевой матч с донецким "Олимпиком". Игра состоится в воскресенье, 13 августа на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Начало - в 19.30.