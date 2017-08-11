Премьер-лига, 5 тур, "Динамо" - Зірка": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит стартовый матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле "Зірку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются лидер турнирной таблицы УПЛ и команда, которая идет на 10-м месте.

Киевляне удачно стартовали в Премьер-лиге нынешнего сезона, выиграв три матча подряд, в том числе у донецкого "Шахтера", взяв реванш за поражение в Суперкубке. Но, затем у подопечных Александра Хацкевича началась черная полоса. После проигрыша от швейцарского "Янг Бойз" и вылета из Лиги чемпионов, команда потеряла первые очки и в чемпионате, не сумев обыграть в Полтаве "Ворсклу" - 0:0. Тем не менее, киевляне продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ (10 очков), на 1 балл опережая "Шахтер".

У "Зіркі", наоборот, старт сезона не задался. Команда дважды сыграла вничью - с "Карпатами" (1:1) и "Олимпиком" (0:0) и дважды проиграла - "Ворскле" (1:2) и "Вересу" (1:3) - 2 очка.

В сегодняшнем матче безусловным фаворитом является "Динамо" - и по качеству игры, и по результатам в текущем сезоне, и на котировках букмекерских контор. Тем не менее, гостям также необходимы очки и легкой победи киевлян точно не предвидится.

Матч "Динамо" - "Зірка" нчнется на НСК "Олимпийский" в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.