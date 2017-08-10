Бывшего игрока "Барселоны" обвинили в поддержке наркобизнеса в Мексике

Министерство финансов США включило бывшего защитника "Барселоны" Рафаэля Маркеса, ныне выступающего в мексиканском "Атласе", в специальный список субъектов, которые обвиняются в оказании поддержки или находятся под контролем мексиканского наркобарона Рауля Флореса Эрнандеса. Об этом сообщает New York Times.

В список также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также еще 21 человек и 42 мексиканские компании. Также отмечается, что активы всех субъектов были заморожены.

"В СМИ сообщили, что я причастен к расследованию, которое проводит министерство финансов США, по поводу связей с преступной организацией. Я категорически отрицаю любые связи с этой организацией. Я понимаю всю ответственность и сейчас же приступаю к опровержению фактов со своими адвокатами", - заявил сам Маркес.