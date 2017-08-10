Матч СК "Днепр-1" - "Днепр" собрал зрительский рекорд во Второй лиге за последние 5 лет

Поединок СК "Днепр-1" - "Днепр", которій завершился вчера вничью 0:0, установил рекорд по посещаемости во Второй лиге за последние пять лет.

На матче в Днепре присутствовал 8451 зритель, согласно данным ПФЛ. Это рекорд сезона-2017/18 в ПФЛ и рекорд для Второй лиги за последние пять лет.

Интересно, что рекорд всех времен по посещаемости матчей Второй лиги был установлен в одном из первых чемпионатов Украины, в сезоне-1993/94. Поединок в Кировограде "Зирка-НИБАС" - ФК "Борисполь" посетили 14 000 зрителей сообщает Sportarena.

После вчерашней ничьей в рамках 5-го тура СК "Днепр-1" идет на 2-м месте в турнирной таблице группы "Б" во Второй лиге, имея в активе 10 очков. "Днепр" занимает 6-е место с 8 очками.