Сборная Бразилии вернула себе первое место в рейтинге ФИФА, Украина опустилась на 27-е
13:23, 10 августа 2017Футбол
285
Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг
Сборная Бразилии / eDailySports
Сборная Украины опустилась на две строчки в обновленном рейтинге ФИФА за август 2017 года.
Теперь "сине-желтые" занимают 27-е место в мире (месяц назад наша команда замыкала Топ-25).
Соперники сборной Украины по квалификационной группе ЧМ-2018 также ухудшили свои позиции. Хорватия (16-я) и Исландия (20-я) потеряли по одной позиции, а сборная Косово (180-я) упала на три позиции вниз. Лишь Турция (33) и Финляндия (110) остались на прежних местах.
На вершине рейтинга есть изменения. На первое место вернулась сборная Бразилии, обойдя Германию. Хотя в прошом месяце немцы, наоборот, обошли бразильцев благодаря победе в Кубке Конфедераций-2017.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter