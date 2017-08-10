Сборная Бразилии вернула себе первое место в рейтинге ФИФА, Украина опустилась на 27-е

Сборная Украины опустилась на две строчки в обновленном рейтинге ФИФА за август 2017 года.

Теперь "сине-желтые" занимают 27-е место в мире (месяц назад наша команда замыкала Топ-25).

Соперники сборной Украины по квалификационной группе ЧМ-2018 также ухудшили свои позиции. Хорватия (16-я) и Исландия (20-я) потеряли по одной позиции, а сборная Косово (180-я) упала на три позиции вниз. Лишь Турция (33) и Финляндия (110) остались на прежних местах.

На вершине рейтинга есть изменения. На первое место вернулась сборная Бразилии, обойдя Германию. Хотя в прошом месяце немцы, наоборот, обошли бразильцев благодаря победе в Кубке Конфедераций-2017.