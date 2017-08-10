Йожеф Сабо рассказал, как из-за войны отказался ехать на мероприятие в Москву
11:44, 10 августа 2017Футбол
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"Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал украинский тренер.
Йожеф Сабо: "Звонили 10 раз, умоляли. А я не поехал" / segodnya.ua
Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо отказался ехать на футбольное мероприятие в столицу России.
"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, просили приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал Сабо в комментарии "Сегодня".
Ранее Йожеф Сабо также призвал украинских футболистов отказываться играть за российские клубы.
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