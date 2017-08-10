Йожеф Сабо рассказал, как из-за войны отказался ехать на мероприятие в Москву

Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо отказался ехать на футбольное мероприятие в столицу России.

"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, просили приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал Сабо в комментарии "Сегодня".

Ранее Йожеф Сабо также призвал украинских футболистов отказываться играть за российские клубы.