Невероятный случай в Эстонии: футболисты забили гол, не касаясь мяча (видео)

Заурядный поединок Кубка Эстонии "Пайде" - "Левадия" начался самым невероятным образом. Гости забили сверхбыстрый гол, не сделав для этого даже одного касания!

Вратарь и защитники "Пайде" разыгрывали мяч между собой и доигрались до того, что забили нелепый гол в свои ворота. "Левадия" не успела даже перехватить мяч, как тот за 15 секунд после стартового свистка оказался в воротах ее соперника.

Отметим, что поединок завершился победой "Левадии" со счетом 3:1.

Видео нелепого гола: