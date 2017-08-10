Невероятный случай в Эстонии: футболисты забили гол, не касаясь мяча (видео)
10:20, 10 августа 2017Футбол
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В матче Кубка Эстонии между "Пайде" и "Левадией" гости сумели за 15 секунд забить самый курьезный гол в истории футбола.
Голкипер вынимал мяч из ворот после "стараний" своих партнеров / football24.ua
Заурядный поединок Кубка Эстонии "Пайде" - "Левадия" начался самым невероятным образом. Гости забили сверхбыстрый гол, не сделав для этого даже одного касания!
Вратарь и защитники "Пайде" разыгрывали мяч между собой и доигрались до того, что забили нелепый гол в свои ворота. "Левадия" не успела даже перехватить мяч, как тот за 15 секунд после стартового свистка оказался в воротах ее соперника.
Отметим, что поединок завершился победой "Левадии" со счетом 3:1.
Видео нелепого гола:
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