Невероятный случай в Эстонии: футболисты забили гол, не касаясь мяча (видео)

10:20, 10 августа 2017
Футбол
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В матче Кубка Эстонии между "Пайде" и "Левадией" гости сумели за 15 секунд забить самый курьезный гол в истории футбола.

Голкипер вынимал мяч из ворот после

Заурядный поединок Кубка Эстонии "Пайде" - "Левадия" начался самым невероятным образом. Гости забили сверхбыстрый гол, не сделав для этого даже одного касания!

Вратарь и защитники "Пайде" разыгрывали мяч между собой и доигрались до того, что забили нелепый гол в свои ворота. "Левадия" не успела даже перехватить мяч, как тот за 15 секунд после стартового свистка оказался в воротах ее соперника.

Отметим, что поединок завершился победой "Левадии" со счетом 3:1.

Видео нелепого гола:

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