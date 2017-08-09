Моуриньо отдал медаль после поражения в Суперкубке юному болельщику МЮ (видео)

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" португальский специалист Жозе Моуриньо отдал свою медаль после проигранного матча за Суперкубок УЕФА мадридскому "Реалу" юному болельщику своей команды, сообщает FFTH MT.

Тренер подошел к трибуне с болельщиками английской команды, указал пальцем на ребенка и передал ему медаль за участие в матче, которой он ранее был награжден от УЕФА.

«Иногда я не оставляю медали, полученные за победы. Что говорить о поражениях. Для ребенка это момент останется в памяти на всю жизнь. Просто болельщик в футболке «Манчестер Юнайтед», я не знаю, откуда он приехал. Думаю, он никогда этого не забудет», - сказал Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, "Манчестер Юнайтед" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2 в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся 8 августа в Скопье (Македония).