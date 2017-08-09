Моуриньо отдал медаль после поражения в Суперкубке юному болельщику МЮ (видео)

15:38, 09 августа 2017
Футбол
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Команда под руководством португальского специалиста проиграла первый официальный матч нового сезона мадридскому "Реалу" со счетом 1:2. 

Моуриньо нередко раздает свои награды болельщикам / Reuters

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" португальский специалист Жозе Моуриньо отдал свою медаль после проигранного матча за Суперкубок УЕФА мадридскому "Реалу" юному болельщику своей команды, сообщает FFTH MT.

Тренер подошел к трибуне с болельщиками английской команды, указал пальцем на ребенка и передал ему медаль за участие в матче, которой он ранее был награжден от УЕФА.

«Иногда я не оставляю медали, полученные за победы. Что говорить о поражениях. Для ребенка это момент останется в памяти на всю жизнь. Просто болельщик в футболке «Манчестер Юнайтед», я не знаю, откуда он приехал. Думаю, он никогда этого не забудет», - сказал Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, "Манчестер Юнайтед" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2  в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся 8 августа в Скопье (Македония).

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