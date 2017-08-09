"Динамо" совершит самый дальний перелет для украинских клубов в еврокубках

17 августа в рамках плей-офф раунда Лиги Европы "Динамо" встретится с клубом "Маритиму", который представляет португальский город Фуншал.

Фуншал является столицей автономного региона Мадейры и расположен на одноименном острове в Атлантическом океане, примерно в 1 000 км от западного побережья Португалии! Географически Мадейра относится к Африке. На этом континенте украинские клубы в еврокубках еще не играли.

Кроме того, "Динамо" совершит самый дальний перелет для наших клубов в еврокубкрвых турнирах. Расстояние от Киева до Фуншала составляет 4 321 км, и лететь на остров примерно шесть с половиной часов. Как сообщает Команда1, руководство киевского клуба рассматривает вариант вылета не за день до игры, как обычно, а за два.