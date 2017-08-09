Матч "Динамо" - "Зирка" состоится на "Олимпийском" с болельщиками на трибунах

14:08, 09 августа 2017
Футбол
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Наказание, которое получил динамовский клуб за поведение фанатов, не распространяется на ближайшую игру.

Матч

Киевское «Динамо» запустило билетную кампанию на домашний матч 5-го тура украинской Премьер-лиги против «Зирки». Как сообщает официальный сайт клуба, поединок состоится на НСК «Олимпийский» 11 августа, начало - в 19:00.

Ранее сообщалось, что киевский клуб будет наказан матчем при пустых трибунах за беспорядки своих ультрас во время игры за Суперкубок в Одессе. Однако продажа билетов стартовала, таким образом на ближайший матч дисквалификация не распространяется.

Также игра могла пройти на другом стадионе из-за финансовых проблем главной футбольной арены Киева.

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Теги: #Динамо билеты#Динамо против Зирки