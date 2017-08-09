УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в 2020 году в Нью-Йорке
11:28, 09 августа 2017Футбол
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В планах организации проведение решающего матча главного европейского клубного турнира на другом континенте.
"Ред Булл Арена" в Нью-Йорке / newyorkredbulls.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы, а именно в США. Об этом сообщает The Sun.
УЕФА хочет расширить границы еврокубков и в этой связи может провести финал Лиги чемпионов в 2020 году на другом континенте.
Приоритетным вариантом проведения решающего матча главного европейского турнира является Нью-Йорк. Глава УЕФА Александер Чеферин еще в 2016 году выразил желание в будущем провести финал Лиги чемпионов в США.
Отметим, финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", а на право провести финал 2019 года претендуют Мадрид и Баку.
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