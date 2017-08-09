УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в 2020 году в Нью-Йорке

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы, а именно в США. Об этом сообщает The Sun.

УЕФА хочет расширить границы еврокубков и в этой связи может провести финал Лиги чемпионов в 2020 году на другом континенте.

Приоритетным вариантом проведения решающего матча главного европейского турнира является Нью-Йорк. Глава УЕФА Александер Чеферин еще в 2016 году выразил желание в будущем провести финал Лиги чемпионов в США.

Отметим, финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", а на право провести финал 2019 года претендуют Мадрид и Баку.