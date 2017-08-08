"Реал" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА

В Скопье (Македония) завершился матч за Суперкубок Европы-2017, в котором победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл победителя Лиги Европы "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1.

Игра проходила при явном территориальном и игровом преимуществе испанского клуба, который лишь изредка позволял сопернику перехватывать инициативу на короткий срок.

Счет на 24-й минуте игры открыл Каземиро. Игрок откликнулся на передачу Карвахаля из глубины поля, избежал офсайда и пробил в касание - точно в дальний угол - 1:0.

А в самом начале второго тайма, на 52-й минуте Иско удвоил счет. На левом краю игрок "Реала" сыграл в стенку с Бэйлом, выбежал один на один и пробил в дальний угол - 2:0.

МЮ сумел отыграть один гол, когда на 62-й минуте Лукаку все же добился своего. В комбинации с участием новичков команды Навас неудачно отбил перед собой сильный удар Матича, а Лукаку оказался в нужное время в нужном месте - 2:1. Но большего сделать "манкунианцам" так и не удалось.

"Реал" в четвертый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА.