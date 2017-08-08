Хорватский защитник Пиварич стал игроком киевского "Динамо"

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и футбольный клуб «Динамо» (Загреб) достигли соглашения о трансфере защитника национальной сборной Хорватии Йосипа Пиварича, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Контракт между игроком и клубом заключен сроком на три года.

Пиварич уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать за «Динамо» - 23.

28-летний Пиварич - воспитанник загребского "Динамо". На протяжении всей карьеры он играл в "Динамо", за исключением сезонов 2008-2012, которые он провел в аренде в команде "Локомотива". Права на него все это время принадлежали "Динамо".

С 2013-го года выступает за сборную Хорватии. Провел весь матч с Украиной в рамках отбора ЧМ-2018, который состоялся в Загребе (1:0 в пользу Хорватии).