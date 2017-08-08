Игрок сборной Украины по футболу подписал контракт с чешской "Славией"
18:15, 08 августа 2017Футбол
361
Эдуард Соболь успешно прошел медосмотр в Праге и достиг соглашения с клубом.
Соболь провел стартовый матч отбора ЧМ-2018 с Исландией / zbirna.com
Игрок сборной Украины Эдуард Соболь заключил контракт с чешской "Славией" из Праги, сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло в Facebook.
Известно, что сегодня игрок прошел медобследование в новой команде.
Срок соглашения и иные подробности на данный момент неизвестны.
22-летний левый защитник начинал карьеру в "Металлурге" (Запорожье), после чего выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", харьковский "Металлист" и луганскую "Зарю".
С 2016 года игрок регулярно вызывается в национальную сборную Украины, провел в составе команды 6 матчей.
Как сообщал УНИАН, в июне нынешнего года игроком "Славии" стал экс-футболист "Днепра", вице-капитан сборной Украины Руслан Ротань.
facebook.com/zahovajlo.vaceslav
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter