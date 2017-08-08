Игрок сборной Украины по футболу подписал контракт с чешской "Славией"

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь заключил контракт с чешской "Славией" из Праги, сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло в Facebook.

Известно, что сегодня игрок прошел медобследование в новой команде.

Срок соглашения и иные подробности на данный момент неизвестны.

22-летний левый защитник начинал карьеру в "Металлурге" (Запорожье), после чего выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", харьковский "Металлист" и луганскую "Зарю".

С 2016 года игрок регулярно вызывается в национальную сборную Украины, провел в составе команды 6 матчей.

Как сообщал УНИАН, в июне нынешнего года игроком "Славии" стал экс-футболист "Днепра", вице-капитан сборной Украины Руслан Ротань.