Скандально известный крымский футбольный арбитр Вакс завершает карьеру в Украине

Юрий Вакс завершает карьеру в Украине и уже написал соответствующее заявление в комитет арбитров ФФУ, сообщает FootballHub.

Вместе с тем, доподлинно известно, что 12 августа 2017 года он отсудит матч так называемого "суперкубка крыма" на аннексированом полуострове.

Вакс - арбитр первой категории, с 2009 года обслуживает игры украинской футбольной Премьер-лиги. Арбитр был внесен в список ресурса «Миротворец» как лицо, которое неоднократно незаконно пересекало украинско-российскую границу. После аннексии Крыма Юрий Вакс в 2014 году получил российское гражданство, однако продолжал обслуживать матчи премьер-лиги Украины. Из Симферополя арбитр летал в Москву, а оттуда в Украину, где судил матч очередного тура чемпионата. Федерация футбола Украины и соответствующие государственные органы никак не реагировали на многочисленные нарушения законодательства со стороны арбитра.