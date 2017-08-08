Экс-хоккеист сборной Украины Виталий Доника начал тренерскую карьеру
14:35, 08 августа 2017Футбол
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35-летний экс-форвард украинской сборной завершил выступления на льду.
Виталий Доника / Isport
Экс-форвард сборной Украины по хоккею Виталий Доника завершил игровую карьеру.
Бывший нападающий станет тренером в клубе, цвета которого защищал в прошлом сезоне – "Дунаря" из румынского города Галаца. Как сообщил Телеграф, Донике предстоит работать в новой роли в паре с румынским специалистом Корнелом Чиритя.
В составе румынской команды опытный нападающий провел последние три сезона и дважды завоевывал титул чемпиона, а также один раз Кубок Румынии.
35-летний Виталий Доника выступал за клубы «Крыжинка», «Сокол», ХК «Киев», «Нефтяник» (Альметьевськ), ХК «Саров», «Донбасс», а также за сборную Украины.
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