Экс-хоккеист сборной Украины Виталий Доника начал тренерскую карьеру

14:35, 08 августа 2017
Футбол
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35-летний экс-форвард украинской сборной завершил выступления на льду.

Виталий Доника / Isport

Экс-форвард сборной Украины по хоккею Виталий Доника завершил игровую карьеру.

Бывший нападающий станет тренером в клубе, цвета которого защищал в прошлом сезоне – "Дунаря" из румынского города Галаца. Как сообщил Телеграф, Донике предстоит работать в новой роли в паре с румынским специалистом Корнелом Чиритя.

В составе румынской команды опытный нападающий провел последние три сезона и дважды завоевывал титул чемпиона, а также один раз Кубок Румынии.

35-летний Виталий Доника выступал за клубы «Крыжинка», «Сокол», ХК «Киев», «Нефтяник» (Альметьевськ), ХК «Саров», «Донбасс», а также за сборную Украины.

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Теги: #Виталий Доника#Доника завершил карьеру