Пресса узнала пол ребенка Криштиану Роналду

Испанская пресса выяснила пол ребенка, чье появление на свет ожидают девушка Криштиану Роналду и сам футболист "Реала".

У лучшего игрока мира появится еще одна дочка.

Кроме того, как СМИ рассекретили, что Джорджина Родригес находится на 7-м месяце беременности. При этом недавно подруга Криштиану снялась для обложки глянца, продемонстрировав округлившийся животик.

Беременность своей подруги Роналду подтвердил в июне, после того как во второй раз стал отцом. Суррогатная мать родила ему двойню – мальчика Маттео и девочку Еву, сообщает "ТСН Проспорт".

Также футболист воспитывает сына Криштиану-младшего, которого также родила суррогатная мать.

Сегодня Криштиану Роналду должен выйти на поле стадиона в Скопье (Македония). В 21.45 по киевскому времени начнется поединок за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".