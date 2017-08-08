Игрок "Шапекоэнсе", выживший в авиакатастрофе, сыграл против "Барселоны"

Бразильская команда "Шапекоэнсе", которую в конце прошлого года постигла трагедия, когда в авиакатастрофе погиб 71 человек - практически все футболисты и тренерский штаб, вчера в обновленном составе сыграла товарищеский матч против "Барселоны" на ее поле.

С первых минут на поле вышел защитник бразильской команды Алан Рушел, который оказался в числе шести выживших пассажиров после падения самолета 29 ноября 2016 года. Для Рушела этот матч стал первым с момента трагедии. Он был заменен на 36-й минуте под овации публики.

Как и Рушел, после авиакатастрофы выжил вратарь Жаксон и защитник Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги. Рушел перенес операцию на спине.

К слову, "Барселона" победила "Шапекоэнсе" со счетом 5:0, но результат в этот день отошел на второй план...