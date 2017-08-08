"Динамо" опубликовало заявку на матчи против "Маритиму"

Киевское «Динамо» опубликовало заявку игроков на матчи плей-офф квалификации Лиги Европы против португальского «Маритиму».

В список «А» попали 22 футболиста:

вратари: Георгий Бущан, Максим Коваль, Артур Рудько;

защитники: Александар Пантич, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;

полузащитники: Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский;

нападающие: Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Кравец, Дьюмерси Мбокани.

Также, как сообщает официальный сайт "Динамо", у клуба есть право дозаявить за списком «В» игроков, которые родились после 1 января 1996 года.

Первый матч против «Маритиму» киевский клуб проведет на выезде 17 августа. Ответный матч пройдет через неделю, 24 августа.