НСК "Олимпийский" из-за больших долгов не сможет принять матч "Динамо" - "Зирка"

Матч 5-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Зиркой» из Кропивницкого, проведение которого запланировано на «Олимпийском» на ближайшую пятницу, 11 августа, может состояться на другом стадионе. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Читайте также"Динамо" из-за своих фанатов вновь проведет домашний матч в УПЛ без зрителей Причиной вероятного переноса являются финансовые проблемы «Олимпийского», которые, судя по всему, вышли на новый уровень. Так, на прошлой неделе спорткомплекс из-за огромных долгов был полностью отключен от электроснабжения на двое суток. В результате, по состоянию на текущий момент нет никаких гарантий, что «Олимпийский» сможет взять на себя проведение предстоящего матча.

Читайте также"Шахтер" опроверг слухи, что команда будет играть домашние матчи на "Олимпийском"Учитывая это обстоятельство, а также то, что, согласно вердикту КДК ФФУ, поединок «Динамо» — «Зирка» должен пройти при пустых трибунах, высока вероятность, что в итоге данная встреча будет проведена на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.