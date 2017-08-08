Коллина не уходил из ФФУ и ведет переговоры о новом контракте
10:22, 08 августа 2017Футбол
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57-летний итальянец намерен продолжить свое сотрудничество с украинской футбольной федерацией.
Пьерлуиджи Коллина ведет переговоры о новом контракте с ФФУ / ua-football.com
Вчера в Киеве состоялось рабочее совещание арбитров ФФУ.
На этом совещании было объявлено, что куратор судейского корпуса Пьерлуиджи Коллина не прекратил работу в Украине, и сейчас идут переговоры о продолжении сотрудничества между ФФУ и итальянцем на новых условиях. Об этом сообщает канал "Футбол 1".
Ранее сообщалось, что Пьерлуиджи Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. Свои функции Коллина передал главе Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.
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