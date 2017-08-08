Коллина не уходил из ФФУ и ведет переговоры о новом контракте

Вчера в Киеве состоялось рабочее совещание арбитров ФФУ.

На этом совещании было объявлено, что куратор судейского корпуса Пьерлуиджи Коллина не прекратил работу в Украине, и сейчас идут переговоры о продолжении сотрудничества между ФФУ и итальянцем на новых условиях. Об этом сообщает канал "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что Пьерлуиджи Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. Свои функции Коллина передал главе Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.