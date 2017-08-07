Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в клубе из Лихтенштейна

Бывший игрок сборной Украины, харьковского "Металлиста" и ряда других украинских клубов Марко Девич стал игроком «Вадуца» из Лихтенштейна.

33-летний игрок подписал с клубом контракт на один год, сообщает официальный сайт "Вадуца".

Отметим, что «Вадуц» выступает в чемпионате Швейцарии. По итогам минувшего сезона команда вылетела из швейцарской Суперлиги во второй по силе дивизион.

В прошлом сезоне украинский форвард сербского происхождения Марко Девич выступал в составе российского «Ростова», за который провел 6 матчей и забил 1 гол.

После ухода из "Ростова" Девич подумывал о завершении карьеры. Незадолго до появления в "Вадуце" он проходил просмотр в израильском клубе «Хапоэль» из Беер-Шевы, но не убедил тренерский штаб в своих кондициях.