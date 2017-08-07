"Шахтер" продолжает продажу пакетов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте сообщил о продажах специальных зрительских абонементов на матчи Лиги чемпионов.

Продажа «пакетов Лиги чемпионов» на все домашние матчи «Шахтера» в групповом этапе турнира стартовала в июле. Приобрести пакет могут лишь владельцы абонементов–2017/18. Каждый обладатель имеет возможность купить только один пакет на свое место либо другое свободное.

При покупке «пакета Лиги чемпионов» (включает три встречи) болельщики получат постоянное место на трибуне на все домашние поединки «Шахтера» в рамках турнира, а также экономию до -20% от стоимости билетов.

Стоимость пакетов стартует от 300 гривен.

Отметим, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 24 августа. "Шахтер" при посеве команд будет находиться в первой корзине.

Домашние поединки "горняков" в этом еврокубковом сезоне пройдут в Харькове на ОСК «Металлист».