Президент "Барселоны" пообещал приобрести новых футболистов

Президент испанской "Барселоны" Жозеп Бартомеу пообещал, что каталонский клуб продолжит покупать футболистов.

На прошлой неделе "Барса" рассталась с форвардом Неймаром, отпустив его в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. После этого логично ожидать, что клуб вложит эти деньги в усиление команды и приобретение замены ушедшему бразильцу.

«Мы уже вернули Жерара Деулофеу, купили Нелсона Семеду, но будут и новые подписания. Я не могу сказать, кто именно придет. Но по этому вопросу у нас есть общая позиция со спортивным директором Робертом Фернандесом. Те, кто придут в "Барселону", продолжат победный путь клуба», — заявил Бартомеу, которого цитирует Sport.es.

«Инвестируем 222 миллиона здраво и спокойно. Мы вложим их в новых игроков и активы, но не все эти деньги пойдут на усиление состава», - добавил президент клуба.

Отметим, что по утверждениям испанской прессы, на этой неделе игроком "Барселоны" станет центральный защитник "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинес. За него каталонцы заплатят 32 миллиона евро.

По информации СМИ, "Барселона" ведет переговоры с дортмундской "Боруссией" по покупке хавбека Усмана Дембеле. Предложение составляет 70 миллионов евро, но немецкий клуб дал понять, что рассчитывает выручить больше за Дембеле. При этом сам игрок хочет перейти в "Барселону".

Среди потенциальных кандидатов на переход в "Барселону" также хавбек "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который уже согласился на этот трансфер и ждет согласия своей нынешней команды.