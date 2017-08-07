Луческу объявил, что уйдет на пенсию после ЧМ-2018

Экс-наставник донецкого "Шахтера" и новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу объявил о том, что уйдет из футбола после чемпионата мира 2018 года в России.

В интервью румынскому изданию Mediafax наставник признался, что после окончания мундиаля-2018 он больше не будет тренировать.

«Я принял предложение из Турции по финансовым и профессиональным причинам. Выход со сборной страны на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры. После того, как мой контракт с турецкой федерацией закончится, я уйду на покой.

Проще говоря, сборная Турции – последнее место работы Луческу-тренера. У нас есть четыре поединка в отборочном турнире ЧМ-2018 и хорошие шансы на завоевание путевки в финал Мундиаля», – цитирует Луческу zbirna.com.

Отметим, что луческу на прошлой неделе принял предложение возглавить сборную Турции. Свой следующий матч турки проведут против команды Украины 2 сентября в Харькове.