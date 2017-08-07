"Шахтер" опроверг слухи, что команда будет играть домашние матчи на "Олимпийском"

В "Шахтере" отрицают информацию, что команда будет играть домашние игры на "Олимпийском" / footboom.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин опроверг информацию о возможном переезде «горняков» на НСК «Олимпийский».

"В СМИ появилась информация, согласно которой «Шахтер» планирует проводить домашние матчи на НСК «Олимпийский». Считаю необходимым отметить, что это ложная информация, которая не соответствует действительности.

«Шахтер» продолжит проводить домашние матчи в Харькове на стадионе «Металлист».

Тем не менее, важно помнить, что «Олимпийский» – это стадион, который находится в государственной собственности, построенный за деньги украинских налогоплательщиков и под государственные гарантии.

«Олимпийский» не принадлежит какому-либо отдельно взятому клубу. Это стадион национальной сборной, это стадион всех украинских болельщиков. И любой украинский клуб, например, «Верес», «Олимпик» или «Десна» могут при определенных условиях проводить свои домашние матчи на данном стадионе", – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Информацию о якобы существующей договоренности между ФФУ и "Шахтером" о проведении домашних игр "горняков" на "Олимпийском", ранее распространил паблик "Друзі Динамо".