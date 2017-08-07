Холодный душ на стадионе в Питере: "Зенит-Арена" стоимостью 2,5 млрд долларов снова протекает

В Санкт-Петербурге на стадионе "Зенит Арена", где в воскресенье вечером проходил матч чемпионата России по футболу между местным "Зенитом" и московским "Спартаком", в очередной раз из-за дождя протекала крыша.

Крыша начала протекать еще перед началом матча. Так, болельщица Евгения Трусова опубликовала на своей странице в Twitter видеозапись момента, когда в одном из подтрибунных помещений с потолка льется настоящий водопад. По ее же словам, крыша подтекала и в чаше стадиона.

В этот раз инцидент не оставил без внимания главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. После матча он отметил: "Очень надеюсь, что той ситуации с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится", - цитирует итальянца портал championat.com.

Читайте такжеВ российском Волгограде загорелся недостроенный стадион ЧМ-2018 (видео)Отметим, что крыша стадиона протекала и во время предыдущего домашнего матча "Зенита" против "Рубина". Примечательно, что перед той игрой на официальном сайте петербургского клуба было опубликовано сообщение о том, что матч состоится под закрытой крышей "для обеспечения максимального комфорта".

Председатель правления "Газпром", являющегося генеральным спонсором "Зенита", Алексей Миллер в обращении к болельщикам выразил мнение, что команда одержала "яркую победу над принципиальным соперником", причем сделала это "на самой современной арене страны" (цитата ТАСС).