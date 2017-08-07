Вернувшегося из отпуска Роналду включили в заявку на матч Суперкубка УЕФА

Португальский форвард Криштиану Роналду, который 5 августа возобновил тренировки с «Реалом», включён в заявку своей команды на матч Суперкубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Встреча состоится во вторник, 8 августа. Всего на игру главный тренер Зинедин Зидан взял 24 футболиста.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Марсело, Тео, Ашраф Хакими, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Карлос Касемиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниель Себальос.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Отметим, что Роналду после участия в Кубке конфедераций, на котором сборная Португалии заняла третье место, получил отпуск и вернулся к работе лишь в субботу.

Завтра португалец сможет выйти на поле против своего бывшего клуба. В "Манчестер Юнайтед" игрок выступал до 2009 года.