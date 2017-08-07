Шовковский похвастался призом на Турнире легенд в Казахстане

Легендарный экс-голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский похвастался своим достижением на Кубке легенд, который завершился в Астане.

Шовковский был признан лучшим вратарем турнира.

Еду домой не с пустыми руками))) Но как же все болит Перчатки не одевал 8 месяцев Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) Сер 6, 2017 о 5:41 PDT

"Еду домой не с пустыми руками. Но как же все болит, перчатки не надевал 8 месяцев", – написал 42-летний СаШо в Instagram.

Отметим, что Шовковский вышел в финал Кубка легенд в составе сборной мира. В финале команда с украинцем и несколькими другими знаменитостями уступила более молодым и более сыгранным россиянам со счетом 4:7.