Шовковский похвастался призом на Турнире легенд в Казахстане
12:43, 07 августа 2017Футбол
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Легендарный вратарь "Динамо" сыграл за сборную мира.
Шовковский был признан лучшим вратарем Турнира легенд / football24.ua
Легендарный экс-голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский похвастался своим достижением на Кубке легенд, который завершился в Астане.
Шовковский был признан лучшим вратарем турнира.
"Еду домой не с пустыми руками. Но как же все болит, перчатки не надевал 8 месяцев", – написал 42-летний СаШо в Instagram.
Отметим, что Шовковский вышел в финал Кубка легенд в составе сборной мира. В финале команда с украинцем и несколькими другими знаменитостями уступила более молодым и более сыгранным россиянам со счетом 4:7.
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