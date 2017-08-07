"Динамо" нашло игрока на позицию левого защитника вместо ушедшего Антунеша

Киевское «Динамо» близко к подписанию левого защитника сборной Хорватии и загребского «Динамо» Йосипа Пиварича, сообщает Goal.com.

Сегодня 28-летний футболист должен пройти медобследование в Киеве. Пока не известно, на каких условиях Пиварич может остаться в Киеве. Сообщается, что с ним может быть подписан как полноценный контракт, так и годичная аренда.

Пиварич в прошлом сезоне сыграл за загребское «Динамо» 24 матча и забил 1 гол. Также на счету защитника 14 матчей за сборную Хорватии, из них 7 он провел в отборочном цикле к ЧМ-2018.

Пиварич сыграл полный поединок против сборной Украины в марте этого года (хорваты выиграли - 1:0).

По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 2 млн евро.

Напомним, недавно киевское «Динамо» отдало своего левого защитника Антунеша в аренду в испанский «Хетафе». По информации СМИ, в качестве замены португальцу киевляне рассматривали Стелиано Филипа из бухарестского «Динамо» и Борну Баришича из хорватского «Осиека».