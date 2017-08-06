"Заря" вновь проиграла в матче чемпионата Украины
21:44, 06 августа 2017Футбол
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Луганчане в Запорожье уступили "Олимпику".
"Заря" уступила "Олимпику" / ua-football
В Запорожье состоялся поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» проиграла донецкому «Олимпику» со счетом 0:2.
На 69-й минуте матча счет открыл 18-летний Станислав Беленький. Это его дебютный гол в УПЛ.
На 86-й минуте Моха установил окончательный счет.
В этом сезоне «Заря» еще не побеждала (два поражения и две ничьи). Напомним, "Заря" - один из представителей Украины в Лиге Европы, она начнет борьбу сразу с группового раунда.
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