"Заря" вновь проиграла в матче чемпионата Украины

В Запорожье состоялся поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» проиграла донецкому «Олимпику» со счетом 0:2.

На 69-й минуте матча счет открыл 18-летний Станислав Беленький. Это его дебютный гол в УПЛ.

На 86-й минуте Моха установил окончательный счет.

В этом сезоне «Заря» еще не побеждала (два поражения и две ничьи). Напомним, "Заря" - один из представителей Украины в Лиге Европы, она начнет борьбу сразу с группового раунда.