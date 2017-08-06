"Ворскла" отстояла ничью в матче с "Динамо": киевляне впервые теряют очки

В Полтаве состоялся центральный матч 4-го тура украинской Премьер-лиги. Полтавская "Ворскла" сумела отобрать очки у киевского "Динамо". Поединок завершился вничью 0:0.

"Динамо" должно было реабилитироваться перед болельщиками за провал в квалификации Лиги чемпионов в матче с "Янг Бойз", который случился несколько дней назад.

Тем не менее, все попытки забить гол в ворота "Ворсклы" успеха не имели. Самый вопиющий момент произошел в первом тайме, когда Денис Гармаш не сумел забить мяч в пустые ворота в простой ситуации. Моменты были у киевлян и после перерыва, но "Ворскла", проявив великолепные бойцовские качества, отстояла ничью.

"Динамо" впервые потеряло очки в чемпионате - до этого в трех матчах были добыты три победы. Тем не менее, с 10 очками "бело-синие" остаются на первом месте. "Ворскла" набрала 7-е очко.