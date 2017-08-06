"Арсенал" обыграл "Челси" в матче за Суперкубок Англии

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся поединок за Суперкубок Англии, в котором «Арсенал» встретился с «Челси». Интересно, что эти же команды в мае играли между собой в финале Кубка страны. Тогда "Арсенал" победил - 2:1.

На этот раз основное время завершилось вничью 1:1. "Челси" открыл счет на на 46-й минуте - отличился Виктор Мозес. Но в концовке матча, на 82-й минуте "Канониры" отыгрались благодаря голу Сеада Колашинаца.

Победитель определился в серии 11-метровых. Отметим, что серия пенальти проходила по системе АВВА, когда команда A исполняет первый удар, затем команда В - второй и третий удары, команда А - четвертый и пятый и так далее.

"Арсенал" выиграл в серии - 4:1. Игроки "Челси" запороли два удара подряд: вначале голкипер "Синих" Куртуа решил попробовать себя в качестве бомбардира, но запустил мяч в небо. А затем Мората угодил в штангу.

"Арсенал" под руководством Арсена Венгера начал сезон с выигрыша трофея.