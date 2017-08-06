"Черноморец" и "Александрия" в Одессе сыграли вничью

В Одессе состоялся матч 4-го тура УПЛ. «Черноморец» сыграл вничью с «Александрией» - 2:2. .

На 26-й минуте матча счет открыл полузащитник «Черноморца» Максим Третьяков. В конце первого тайма красную карточку получил Артем Черний, оставив "Александрию" вдесятером.

На 49-й отличился Алексей Хобленко (и в первом, и во втором мяче автором ассиста был Кирилл Ковалец), и одесситы повели 2:0. Тем не менее, добытого перевеса и численного примущества не хватило "Черноморцу" для того, чтобы одержать победу.

На 70-й минуте арбитр уравнял составы команды, удалив с поля одессита Третьякова. «Александрия» в концовке сумела отыграть два гола. На 80-й минуте Василий Грицук забил с пенальти, а на 87-й минуте Артем Ситало сравнял счет.

Это первое очко "Черноморца" в этом сезоне, хотя хозяева явно рассчитывали на большее. "Александрия" также еще не побеждала: в четырех играх у команды Владимира Шарана 3 очка.