"Верес" одержал первую победу в УПЛ, обыграв в гостях "Зирку"

В Кропивницком состоялся матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная "Зирка" принимала новичка дивизиона ровенский "Верес". Гости одержали волевую победу со счетом 3:1.

Первыми отличились игроки "Зирки" - на 31-й минуте Игорь Загальский вывел кропивничан вперед. "Верес" ответил голом в раздевалку - на 45+1-й минуте Сергей Симинин разобрался в чужой штрафной и сравнял счет.

Ключевым эпизодом второго тайма стало удаление Тараса Качарабы, после чего "Зирка" осталась в меньшинстве. "Верес" воспользовался ситуацией сполна. Уже через две минуты Ростислав Волошинович реализовал выход один-на-один с голкипером. А в компенсированное время Михаил Сергийчук поставил точку.

3:1 - победа "Вереса" в гостях. Это первый успех и первые забитые мячи ровенчан в Премьер-лиге, до этого у команды Юрия Вирта были три нулевые ничьи.