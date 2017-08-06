"Наполи" сделал предложение "Манчестер Сити" по трансферу украинца Зинченко

Итальянский «Наполи» сделал официальное предложение «Манчестер Сити» относительно перехода украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщает Corriere Dello Sport.

Неаполитанский клуб хочет арендовать хавбека с последующим правом выкупа. Переговоры продолжаются уже несколько дней и находятся на финальной стадии, однако «Наполи» только сегодня сделал официальное предложение по трансферу.

В прошлом сезоне Александр Зинченко, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", играл на правах аренды за голландский ПСВ.