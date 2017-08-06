"Наполи" сделал предложение "Манчестер Сити" по трансферу украинца Зинченко
14:18, 06 августа 2017Футбол
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Итальянский клуб хочет арендовать игрока сборной Украины с последующим правом выкупа.
Александр Зинченко / ffu.org.ua
Итальянский «Наполи» сделал официальное предложение «Манчестер Сити» относительно перехода украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщает Corriere Dello Sport.
Неаполитанский клуб хочет арендовать хавбека с последующим правом выкупа. Переговоры продолжаются уже несколько дней и находятся на финальной стадии, однако «Наполи» только сегодня сделал официальное предложение по трансферу.
В прошлом сезоне Александр Зинченко, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", играл на правах аренды за голландский ПСВ.
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