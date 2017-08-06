Игрок "Шахтера" провел мастер-класс для детей в Харькове

Полузащитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Танковский посетил харьковскую детскую футбольную школу «Мастер мяча», в которой занимаются ребята от 7 до 12 лет, сообщает официальный сайт горняков.

Игрок донецкого клуба провел для спортсменов мастер-класс, поучаствовал в тренировке, а также в двустороннем матче поочередно за обе команды.

– Очень рад присутствовать на мероприятии, – поделился впечатлениями Вячеслав Танковский. – Видно, что с ребятами занимаются грамотные наставники, знают, какие упражнения нужны. Все талантливые, мечтают стать известными футболистами, но для того, чтобы в полной мере развить свои способности, нужно много работать. Именно это я хотел донести до них.

– Мне понравилась тренировка с Вячеславом, – говорит ученик детской школы Никита Остонович. – Футболом занимаюсь уже шесть лет. Впервые попал в секцию, когда мне было четыре. Очень хочу так же, как Танковский, вырасти в хорошего исполнителя, выступать на профессиональном уровне.

– Счастливы, что Вячеслав Танковский нашел время посетить наших ребят, – говорит тренер школы «Мастер мяча» Сергей Слюсарь. – Считаю, что для нас это полезный опыт. Игрок такого уровня, безусловно, вдохновит и еще больше мотивирует детей заниматься футболом. Благодарен «Шахтеру» за помощь в организации сегодняшней встречи.